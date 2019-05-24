Новости Украины: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный.

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Николаевки и Песок - из противотанковых ракетных комплексов; возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды у Старогнатовки и Чермалыка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Пищевика - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции вблизи Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

По данным украинской разведки, 23 мая два боевика было уничтожено, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": у Новотроицкого - из минометов калибра 82-мм; вблизи Лебединского - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", – резюмировали в штабе.