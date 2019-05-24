Скачать
Пятница, 24.05.2019
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Выборы в Раду: в Украине стартовала избирательная кампания
Итоги 23 мая: Досрочные выборы в Раду, иск Привата и петиция за отставку Зеленского
Итоги 23 мая: Досрочные выборы в Раду, иск ПриватБанка
Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
Стало известно, с кем сыграет Свитолина на старте Ролан Гаррос
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого

На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный
07:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный.

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82-мм, также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, – сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Николаевки и Песок - из противотанковых ракетных комплексов; возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; трижды у Старогнатовки и Чермалыка - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Опытного - из станковых противотанковых гранатометов; дважды в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Пищевика - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции вблизи Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военнослужащие попали в плен боевиков

По данным украинской разведки, 23 мая два боевика было уничтожено, еще один - ранен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": у Новотроицкого - из минометов калибра 82-мм; вблизи Лебединского - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", – резюмировали в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Военные, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
02 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
03 Сбылось: Потап и Настя Каменских поженились
04 Петиция об отставке Зеленского набрала около 35 тыс голосов
05 У Зеленского обещают уволить Богдана при одном условии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
Ассанжу предъявили 17 дополнительных обвинений
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На литовской таможне не позволили ввезти систему запуска ракет
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля
Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь