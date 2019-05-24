Возле аэропорта Одесса пронесся смерч (Видео)

Новости Украины: Смерч был зафиксирован сегодня, 23 мая, возле международного аэропорта "Одесса".

Возле международного аэропорта "Одесса" зафиксирован смерч.

О этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин, который зафиксировал случившееся на видео.

По его словам, высота «столба» смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление. Синявин обнародовал видео, на котором запечатлен смерч.

Справка. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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