Возле аэропорта Одесса пронесся смерч (Видео)

Возле международного аэропорта "Одесса" зафиксирован смерч.
О этом в социальных сетях сообщил очевидец события Евгений Синявин, который зафиксировал случившееся на видео.
По его словам, высота «столба» смерча достигала 100 метров в высоту. Как отмечает мужчина, многие люди, в том числе шокированные работники аэропорта, наблюдали это явление. Синявин обнародовал видео, на котором запечатлен смерч.
Справка. Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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