День Киева: метро изменит график работы

Новости Украины: На выходных в столичном метро возможны ограничения в работе в связи с празднованием Дня Киева.

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

"Так, 25 и 26 мая возможно ограничение(не закрытие) на вход станции "Контрактовая площадь" после проведения праздничных концертов на Контрактовой площади. 26 мая возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Также 26 мая в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в информации.

В КП подчеркнули, что механизм ограничений применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.