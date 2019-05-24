Во Львове заммэра облили краской: фото и видео

Новости Украины: Инцидент произошел во время заседания исполкома Львовского городского совета.

Во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского председателя по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Исполком во Львовском городском совете завершился обливанием Геннадия Васькива (заместителя мэра) краской", - написал Зинкевич. Он также опубликовал видео с заседания исполкома, на котором слышно, что обливание заммэра краской сопровождались аплодисментами.

Напомним, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также бороться за место премьер-министра Украины.

Накануне А.Садовый сообщил, что участие в парламентских выборах партия "Самопомич" будет принимать самостоятельно, объединения с другими политсилами не планируется.