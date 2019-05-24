В Киеве ухудшилась ситуация с долгами по зарплате

Новости Украины: Киевские предприятия задолжали населению по зарплатам более 172 миллионов гривень.

Киевские предприятия задолжали по зарплатам более 172 млн грн, ситуация несколько ухудшилась, заявляют в пресс-службе КГГА со ссылкой на зампредседателя Марину Хонду.

Более 60 зарегистрированных киевских предприятий должны 172,4 миллиона гривень на зарплаты рабочим, а ситуация по сравнению с прошлым месяцем ухудшилась на 10,3%. По словам Хонды, киевские власти ведут “жесткий диалог” с предприятиями-должниками и контролируют ситуацию.

Власти КГГА ожидают от нарушителей трудового законодательства “быстрых и эффективных действий”.

Среди основных должников называются госпредприятия, доля долга которых достигает 70%, а также компании из состава “Укроборонпрома”, Госкосмического агентства, Минрегиона, Мининфраструктуры и др.

Неплательщики зарплат обещают погасить задолженность до 1 августа 2019 года.

Власти Киева напомнили, что по итогам анализа ситуации на 113 предприятиях с января по апрель 2019 года было дано 308 рекомендация во избежание и устранение нарушений.