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КГГА: Пол миллиона людей купили социальный хлеб по низкой цене

КГГА: Пол миллиона людей купили социальный хлеб по низкой цене
03:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: КГГА сообщили, что свыше 463 660 раз люди воспользовались карточкой киевлянина при покупке хлеба по низкой цене.

С момента запуска дифференцированных скидок на социальный хлеб в марте 2019 года владельцы карточки киевлянина свыше 463 660 раз воспользовались ею в сети ЧАО "Киевхлеб".

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Наибольшей популярностью сервис пользуется среди пенсионеров, они воспользовались скидкой 340 тысяч раз. Владельцы муниципальной карты без льгот – почти 100 тысяч раз. Как известно, владельцы карточки киевлянина, в зависимости от льготной категории, получают скидку от 25% до 70%. Жители, которые пользуются муниципальной карточкой без льгот, имеют скидку 20%. "С увеличением популярности сервиса мы совершенствуем систему работы терминалов оплаты в магазинах ЧАО "Киевхлеб".

В частности, увеличиваем мощность серверов, что сделает более быстрым и удобным процесс оплаты. С момента запуска системы, в марте 2019 года, владельцы карточки киевлянина свыше 463 тысяч раз воспользовались ею в сети ЧАО "Киевхлеб" и получили скидки. Учитывая такую популярность, проводятся технические усовершенствования, чтобы ускорить работу терминалов вдвое и уменьшить очереди", – заявила Марина Хонда.

Сейчас во время оплаты муниципальной картой информация о ее владельце проверяется на двух серверах. Из-за этого возникает задержка в несколько секунд. Будущая версия системы будет работать с одним объединенным сервером, что уменьшит вероятность возникновения ошибок и вдвое ускорит работу терминалов. Впрочем, улучшить ситуацию удалось уже в этом месяце. "Из-за технических задержек во время оплаты и ошибок в начислении скидок – в контакт-центр города Киева поступило около 300 обращений. Больше всего их было в апреле – 160.

Благодаря усовершенствованию процессов и увеличению мощности серверов – система стала работать эффективнее. Так, в течение мая на линию 15-51 сообщили о 62 проблемах с карточкой. Наша задача – минимизировать ошибки и усовершенствовать систему, чтобы владельцы карточки киевлянина могли получать лишь качественные социальные услуги", – отметила Марина Хонда.

Обновленную систему сначала протестируют в отдельных киосках. Потом введут во всей сети. Напомним, Киевская городская государственная администрация и ЧАО "Киевхлеб" в декабре 2018 года заключили Меморандум о сотрудничестве, согласно которому ЧАО "Киевхлеб" будет предоставлять скидки на батон, хлеб украинский и хлеб пшеничный владельцам карточки киевлянина.

"Карточке киевлянина" расширят функционал

Один владелец карты сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон "Фирменный" 0,5 кг, хлеб "Фирменный украинский" 0,95 кг или хлеб пшеничный "Фирменный" 0,65 кг. Такие меры введены с целью избежания возможности каких-либо спекуляций с использованием карты по скупке изделий большими партиями.

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Все по теме:

Киев, Карточка киевлянина, Хлеб, КГГА, Социальный хлеб, Низкая цена.
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