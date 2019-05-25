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ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье

ГСЧС рассказали о последствиях паводка на Закарпатье
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спасатели поделились данными последствий паводка на Закарпатье.

В результате ливней и значительного поднятия уровня грунтовых вод на Закарпатье были подтоплены 111 жилых домов и 1700 га сельхозугодий.

Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook со ссылкой на данные Управления ГСЧС в Закарпатской области.

"Вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая 2019 г., прохождения паводка на реках области, значительного поднятия уровня грунтовых вод на территории области было подтоплено 585 домохозяйств, из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий непогоды были привлечены 14 единиц техники (в том числе пожарная насосная станция и 5 мотопомп), 3 единицы плавсредств и 47 человек личного состава. По последним данным, которые Управление ГСЧС в Закарпатской области приводит в Facebook, остаются подтопленными 153 домохозяйства, из которых 79 подвальных помещений жилых домов, 492 га сельхозугодий и 52 га пастбищ.

“Повреждены 15 мостовых переходов, разрушены и повреждены 2 моста, также разрушены 844 погонных метра берегоукреплений и еще 1270 погонных метра повреждены”, - информируют спасатели.

Большая вода на Закарпатье: последствия паводка сняли с помощью дрона (Видео)

Отмечается, что подразделения ГСЧС проводили откачку воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворохозяйств и внутреннего стока общим объемом 31 тыс. 400 куб. м.

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МВД, Закарпатье, Стихия, Спасатели, ГСЧС, Паводок.
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