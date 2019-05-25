Полиция Херсона проверила сообщения о "минировании"

Новости Украины: В полицию Херсона поступили сообщения о "минировании" 13 объектов.

Сегодня в полицию поступили сообщения о якобы минировании 13 объектов в Херсоне. Ни в одном случае эта информация не подтвердилась.

Об этом сообщает в Facebook ГУ Нацполиции в области.

"Сегодня в Херсоне полиция проверила 13 объектов транспортной и торговой инфраструктуры относительно их заминирования. В ходе проверки было установлено, что информация оказалась ложной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом пришлось эвакуировать около 1 тысячи человек. К охране порядка было привлечено 100 сотрудников полиции. В течение 5 часов специалисты-взрывотехники и кинологи областного главка полиции обследовали здания. В результате никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

“Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленника для привлечения его к ответственности”, - информируют правоохранители.