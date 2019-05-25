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В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)

В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)
04:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Харьков накрыли сильные ливни с градом.

Обильные дожди с градом, прошедшие в Харькове в пятницу, продолжатся и в суботу.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковском гидрометцентре.

"Сегодня в Харькове прошел сильный дождь - до 16 мм осадков. Кое-где выпал град диаметром до 4 мм", - сообщили в ведомстве.

Непогода затронула низинную часть города - от улицы Ярославской до Дмитриевской. В то же время в Нагорном районе города осадки не причинили больших неудобств.

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На 25 мая, синоптики дали такой же прогноз: дождь с градом, температура воздуха +24-25 градусов. При этом уточняется, что штормовое предупреждение не объявляли.

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Харьков, Видео, Град, Дождь.
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