В Харькове прошли сильные дожди с градом (Видео)

Новости Украины: Харьков накрыли сильные ливни с градом.

Обильные дожди с градом, прошедшие в Харькове в пятницу, продолжатся и в суботу.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Харьковском гидрометцентре.

"Сегодня в Харькове прошел сильный дождь - до 16 мм осадков. Кое-где выпал град диаметром до 4 мм", - сообщили в ведомстве.

Непогода затронула низинную часть города - от улицы Ярославской до Дмитриевской. В то же время в Нагорном районе города осадки не причинили больших неудобств.

На 25 мая, синоптики дали такой же прогноз: дождь с градом, температура воздуха +24-25 градусов. При этом уточняется, что штормовое предупреждение не объявляли.