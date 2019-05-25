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В Ривном установили мемориальную доску министру образования УНР

В Ривном установили мемориальную доску министру образования УНР
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В честь министра образования УНР Ивана Огиенко открыли мемориальную доску.

Мемориальную доску в честь министра образования Украинской Народной Республики, выдающегося историка Ивана Огиенко открыли в Ривном.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской ОГА.

"Сегодня чрезвычайно важное, историческое событие. 100 лет назад, весной 1919 года, Ривне было столицей Украинской Народной Республики. Поэтому открытие мемориальной доски – свидетельство того, что мы помним свою историю и чтим выдающихся деятелей того времени", - отметил председатель ОГА Алексей Муляренко.

Мемориальная доска установлена на фасаде областного краеведческого музея - именно в этом здании 100 лет назад работало министерство народного образования УНР. Скульптуру создали Владимир Стецюк, Тарас Бурык и Владислав Булгаков.

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Иван Огиенко – известный украинский ученый, митрополит Украинской автокефальной православной церкви, глава Украинской греко-православной церкви Канады, политический, общественный и церковный деятель, языковед, лексикограф, историк церкви, педагог.

Значительную часть своей жизни Огиенко посвятил переводу Библии на украинский литературный язык с оригинальных древнееврейских и греческих текстов. Был активным сторонником украинизации православной церкви.

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УНР, Мемориальная доска, Ривно.
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