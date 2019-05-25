С начала мая утонули уже 65 украинцев

Новости Украины: В Украине с начала мая утонули в водоемах 65 человек.

В Украине с начала мая в водоемах утонули 65 человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Самой распространенной причиной гибели на воде является несоблюдение правил безопасного поведения, в частности купание в необорудованных местах и переоценка собственных возможностей", - отмечается в сообщении.

С начала года в Украине в водоемах утонули 248 человек, в том числе 21 ребенок. При этом спасено 127 человек, в том числе 20 детей.

В селе Бурчак Михайловского района двое детей 2007 года рождения утонули в оросительном канале.

На место инцидента прибыло спасательное подразделение. После непродолжительных поисков тела детей обнаружили и изъяли из водоема.