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С начала мая утонули уже 65 украинцев

С начала мая утонули уже 65 украинцев
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине с начала мая утонули в водоемах 65 человек.

В Украине с начала мая в водоемах утонули 65 человек, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Самой распространенной причиной гибели на воде является несоблюдение правил безопасного поведения, в частности купание в необорудованных местах и переоценка собственных возможностей", - отмечается в сообщении.

С начала года в Украине в водоемах утонули 248 человек, в том числе 21 ребенок. При этом спасено 127 человек, в том числе 20 детей.

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В селе Бурчак Михайловского района двое детей 2007 года рождения утонули в оросительном канале.

На место инцидента прибыло спасательное подразделение. После непродолжительных поисков тела детей обнаружили и изъяли из водоема.

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Полиция, водоемы, ГСЧС, Утопающие.
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