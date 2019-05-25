В Житомирской области дом культуры загорелся из-за молнии

Новости Украины: В Житомирской обл. из-за попадания молнии загорелся дом культуры.

Из-за попадания молнии загорелась крыша дома культуры в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в области.

Сообщение о возгорании крыши дома культуры в селе Кривое Попильнянского района спасатели получили 24 мая в 18:10.

На месте было установлено, что горели деревянные леса перекрытия под металлической кровлей. Помещение, над которым произошло возгорание, использовалось для проведения богослужений.

В 19:00 пожар локализован и в 19:06 - ликвидирован. Спасателям удалось предотвратить распространение горения по всей площади крыши и внутрь помещений. Огнем уничтожено лишь 4 кв. м перекрытия.

"Предварительная причина пожара - разряд молнии. По словам местного жителя, который и позвонил в службу спасения, он увидел, как в кровлю ударила молния, после чего и началось возгорание", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин.

Трагедия произошла сегодня после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района. По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом.