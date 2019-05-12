Во Львовской области молния убила мужчину

Новости Украины: В Сокале молния убила 66-летнего мужчину, его супруга в реанимации.

В г.Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару, мужчина скончался, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Несчастный случай произошел на одном из дачных участков в райцентре Сокаль около 15.00 11 мая. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте, а его 70-летняя супруга была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

Напомним, в ближайшие сутки, 12 мая, над территорией Украины будет господствовать теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

В Украине в ночь на воскресенье без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

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