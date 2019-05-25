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Украинские военные получили очередную партию контрбатарейных радаров

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Украинские военные получили очередную партию контрбатарейных радаров
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК.

Пентагон передал Вооруженным силам Украины два контрбатарейных радара. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook.

"Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

С 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, определяющего местонахождение вражеской техники на расстоянии в десятки километров.

Напомним, в Одесской области на полигоне прошли испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р".

По словам Турчинова, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса ”Ольха”, и ”сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности ”Ольха-М” и ракет с кассетной боевой частью ”Ольха-Р”.

Испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса ”Нептун”, и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

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Армия, Оружие, ВСУ, Военные испытания, Контрбатарейный радар.
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