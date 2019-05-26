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На Закарпатье неизвестные напали на пограничника

На Закарпатье неизвестные напали на пограничника
00:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Трое злоумышленников напали на пограничника применив газовый баллончик.

В Закарпатье трое злоумышленников напали на офицера оперативно-розыскного подразделения пограничной службы.

Как сообщает Госпогранслужба, "противоправные элементы не оставляют попыток запугивания пограничников, которые активно противодействуют контрабандной деятельности".

Так, вчера к офицеру оперативно-розыскного подразделения Западного регионального управления ГПСУ, который возвращался со службы домой, в пгт. Солотвино подъехал легковой автомобиль украинской регистрации с тремя неизвестными лицами. Двое из них, угрожая пограничнику, пытались применить физическую силу и применили газовый баллончик.

Правоохранитель в целях самозащиты совершил предупредительный выстрел из устройства для отстрела резиновых пуль, после чего нападавшие скрылись. У офицера медики диагностировали ожоги слизистых оболочек глаз.

Двое граждан РФ обратились к пограничникам с просьбой о политическом убежище

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Позже пограничники совместно с полицейскими установили и задержали всех трех фигурантов дела - местных жителей. Продолжаются следственные действия.

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Закарпатье, Пограничник, Неизвестные, Газовый балончик.
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