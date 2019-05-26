Названы имена военных, попавших в плен под Новотроицким

Новости Украины: Волонтер озвучила имена бойцов, которых взяли в плен вблизи Новотроицкого.

Ни один из восьми военнослужащих, которые 22 мая попали в плен вблизи Новотроицкого, не имел с собой оружия, все они были трезвые.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк

“Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут пока неизвестно, как и тот момент почему на КПВВ у них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения... Мы ни в коем случае не снимаем вины с ребят за невнимательность, но возникает вопрос как можно было не остановить такую большую машину на самом кордоне и не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему за линию разграничения можно проехать без особого пароля?”, - спрашивает волонтер.

При этом она подчеркивает: “Вопросов много, но они никоим образом не связаны с моральными и патриотическими качествами наших ребят”.

Андрусенко-Якотюк приводит имена военных, попавших в плен:

“Каждый из нас выражает свою поддержку семьям:

ст. сержанта Беспалого Романа Владимировича 17.06.1981

ст. солдата Пундора Бориса Иосифовича 03.03.1965

ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича 28.07.1984

ст. солдата Дуванова Кима Владимировича 25.11.1971

ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича 21.06.1982

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича 27.10.1970

ст. солдата Геймура Александра Юрьевича 1994

ст. солдата Гордейчука Юрия Николаевича 25.09.1982

и делаем все возможное для скорейшего возвращения ребят домой”.