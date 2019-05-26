Под Киевом задержали вооруженных "полицейских", похитивших бизнесмена

Новости Украины: Патрульные и оперативники Киевской области задержали группу вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного бизнесмена.

В Киевской области правоохранителями была задержана банда, участники которой маскировались под сотрудников национальной полиции, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По спецлинии 102 в полицию Киевщины поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревностное Бориспольского района, неизвестные на автомобиле "Volkswagen T5", с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль "Land Rover". Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу вечером.

В области и столице было введено в действие оперативный план "Перехват". Полицейским удалось оперативно задержать машину Volkswagen T5 с фигурантами.

"Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников" – отметили в МВД.

"По факту похищения человека, вымогательства, незаконного завладения транспортным средством, разбоев и незаконного хранения оружия следователи открыли уголовные производства", - подытожили в МВД.