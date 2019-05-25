Скачать
Суббота, 25.05.2019
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Международный морской суд обязал Россию освободить моряков
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Выборы в Раду: полиция уже открыла два уголовных производства
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Гран-при Монако-2019: результаты 3-й практики
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских
Опубликовано новое видео второго дня свадьбы Потапа и Насти Каменских

У киевлянина в подъезде отобрали сумку с почти миллионом гривен

У киевлянина в подъезде отобрали сумку с почти миллионом гривен
15:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами.

В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Неустановленный человек напал на жителя этого дома в подъезде, когда мужчина возвращался домой.

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.

По предварительно информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен. Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).

В Одессе грабитель избил женщину, выпрыгнул с балкона и пытался съесть деньги

Напомним, в Николаеве, возле остановки общественного транспорта неизвестный выхватил из рук женщины мобильный телефон и скрылся, но полиция его поймала.

А на дом народного депутата Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом напали неизвестные и украли крупную денежную сумму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Кража, Ограбление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Ди Каприо не скучает: голливудская звезда в Каннах с Камилой Морроне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь