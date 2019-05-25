У киевлянина в подъезде отобрали сумку с почти миллионом гривен

Новости Украины: Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами.

В Киеве неизвестный совершил разбойное нападение в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Подольском районе столицы. Неустановленный человек напал на жителя этого дома в подъезде, когда мужчина возвращался домой.

Нападавший брызнул из газового баллончика пострадавшему в лицо и сорвал с него рюкзак с документами и деньгами. После чего скрылся.

По предварительно информации, в рюкзаке было более 800 тысяч гривен. Начато досудебное расследование по статье "Разбой" (ст. 187 УК Украины).

Напомним, в Николаеве, возле остановки общественного транспорта неизвестный выхватил из рук женщины мобильный телефон и скрылся, но полиция его поймала.

А на дом народного депутата Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом напали неизвестные и украли крупную денежную сумму.