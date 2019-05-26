В Киеве возле университета произошла драка со стрельбой

Новости Украины: Полицейские Киева устанавливают обстоятельства и участников драки со стрельбой возле университета.

В Киеве возле общежития Национального авиационного университета произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Известно, что происшествие случилось поздно вечером на ул. Нежинская. Иностранец 1993 года рождения приехал к своим друзьям. Мужчина не дождался их и пошел обратно к своей машине, но там заметил двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины нецензурно ругались, иностранец сделал им замечание и тогда на него напали неизвестные.

Мужчины начали избивать иностранца, один из нападавших достал оружие и выстрелил вверх. На место происшествия вызвали правоохранителей. Во время обыска они нашли 2 пистолета - пневматический и стартовый.

Сотрудники полиции решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье "Хулиганство". По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет, правоохранители задержали одного причастного к тому, что произошло.