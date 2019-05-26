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Пикет за импичмент Зеленского: в полиции Ровно пройдет служебная проверка

Пикет за импичмент Зеленского: в полиции Ровно пройдет служебная проверка
14:23 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: В полиции Ровно пройдет служебная проверка относительно задержания в Ровно двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в воскресенье, 26 мая, прокомментировал действия сотрудников полиции в Ровно, где двое молодых людей устроили несанкционированный митинг за импичмент новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Тракало, если рассматривать ситуацию с точки  зрения законодательно-правового поля, сотрудники полиции действовали  в рамках своих обязанностей. При этом, он подчеркнул, что они могли бы в данном случае применить более мягкие методы воздействия.

К примеру, пресс-секретарь Нацполиции Украины предположил, что было бы более уместно провести профилактически разъяснительную беседу и вынести устное предупреждение. 

Тракало отметил, что полиция проведет служебную проверку и обязательно изучит причины такого поступка сотрудников полиции в Ровно. Более того, он пообещал, что с личным составом полиции будет проведена разъяснительная беседа об одном из принципов реформирования полиции. 

Напомним, 25 мая в центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг за импичмент Президенту. Двух его участников задержали. Полицейские составили на 20-летнего парня и 16-летнюю девушку в присутствии ее матери админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций). Кроме того, в отношении матери несовершеннолетней составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП. 

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Импичмент, Полиция, Владимир Зеленский, Митинг в Ровно, Задержание двух молодых людей.
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