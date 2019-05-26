Мужчина сдался Украине за плохое отношение к нему в ОРЛО

Новости Украины: Техник боевиков ОРЛО был задержан украинскими полицейскими в Луганской области.

В Луганской области задержали участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя. Сорокино (ранее м. Краснодон), который с января по декабрь 2015 года занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков", - говорится в сообщении.

Мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г. Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения.

Впоследствии мужчина покинул подразделение из-за тяжелых условий труда и плохое отношение.

Сейчас мужчина передано в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.