Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Мужчина сдался Украине за плохое отношение к нему в ОРЛО

Мужчина сдался Украине за плохое отношение к нему в ОРЛО
14:41 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Техник боевиков ОРЛО был задержан украинскими полицейскими в Луганской области.

В Луганской области задержали участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 61-летнего жителя. Сорокино (ранее м. Краснодон), который с января по декабрь 2015 года занимал должность солдата ремонтной роты одной из бригад боевиков", - говорится в сообщении.

Мужчина занимался ремонтными работами на заводе "АЗЧ" в г. Сорокино, где в то время находилась военная техника его подразделения.

Впоследствии мужчина покинул подразделение из-за тяжелых условий труда и плохое отношение.

Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных

Сейчас мужчина передано в Службу безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луганская область, Боевик, ЛНР, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь