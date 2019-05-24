Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных

Новости Украины: 60 заключенных были переданы "ЛНР" властям Украины для дальнейшего отбывания наказания.

Представители "ЛНР", под чьим контролем находятся временно оккупированные районы Луганской области, передали украинской стороне 60 заключенных для дальнейшего отбывания наказания в исправительных учреждениях на подконтрольной правительству Украины территории.

Передача прошла на мосту в районе города Счастье в присутствии представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственников непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены", - рассказала Денисова.

Она подытожила, что всего в течение 2014 - 2019 годов переведено 454 осужденных.

"Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразивших желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - написала Денисова.

Информацию о передаче осужденных подтвердила и представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ольга Кобцева.

"Сегодня состоялась передача украинской стороне 60 лиц, осужденных до 2014 года", - сообщила она журналистам.

Кобцева отметила, что "эти осужденные изъявили желание продолжить отбывать наказание на территории Украины".