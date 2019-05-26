Кличко с киевлянами принял участие в "Пробеге под каштанами"

Новости Украины: В Киеве прошел 27-ой благотворительный "Пробег под каштанами" в котором приняло участие 18 тысяч участников, мэр Киева Виталий Кличко пробежал 5 километров.

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 25 мая, принял участие в 27-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Акция проводится в День Киева и является благотворительной. Все средства, пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

В пресс-службе мэра отметили, что в этом году в "Пробеге под каштанами" принимают участие более 18 тысяч любителей спорта и неравнодушных людей.

Мэр Киева принял участие не впервые и пробежал 5 километров. Он поблагодарил каждого участника пробега и отметил, что участие в благотворительной акции является маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми.

Кличко добавил, что город, в котором спортивный мэр, должен быть здоровым и спортивным. Он пожелал каждому из 18 тысяч участников получить большое удовольствие от занятий спортом.

Фото: https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

Отмечается, что всего в программе "Пробега под каштанами" 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Фото: https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

Самой молодой участницей стала 2-месячная малышка, с которой бежали ее родители, а самым старшим - 78-летний мужчина.

Фото: https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

Средства, собранные с участников пробега вслепую и пробега с собакой будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В.П.Филатова НАМН Украины и Фонда "Happy Paw" на приобретение необходимых материалов в приют для животных, соответственно.

Известно, что самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине - "Пробег под каштанами", проходит каждый год начиная с 1993 года. За все 27 лет существования "Пробега под каштанами" было собрано более 530 тысяч долларов для детей. Только в прошлом году – 2 млн грн.