Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Гройсман рассказал, что думает о возможном дефолте в Украине
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
Определен лучший игрок 31-го тура УПЛ
Определен лучший игрок 31-го тура УПЛ
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели
Сегодня Лили-Роуз Депп - 20: эффектные образы модели

Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности

Смотрите фото (7)
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция,Думская

Новости Украины: В одесской колонии №51 во время беспорядков пострадали четыре сотрудника персонала, ситуация сейчас контролируется правоохранителями.

В Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков, произошедших в понедельник, пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии. В настоящее время ситуация контролируется правоохранителями, зачинщики бунта изолированы.

"По предварительной информации, во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

В облполиции проинформировали, что для стабилизации сложившейся на территории учреждения исполнения наказаний ситуации создан штаб в составе представителей различных силовых структур.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированы, с заключенными ведутся переговоры", - указано в сообщении.

После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работать следственно-оперативная группа полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Представитель полиции на месте сообщил журналистам, что более подробная информация будет известна позднее, после того, как сотрудники следственного управления смогут попасть на территорию колонии и установят обстоятельства произошедшего.

По его словам, не подтверждается информация о якобы сбежавших заключенных.

Ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Одесской колонии произошло массовое неповиновение заключенных, начался пожар.

В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных

В секторе связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Одесской области агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на территории Южной исправительной колонии №51 в Одессе произошло возгорание, сотрудники ГСЧС проводят локализацию пожара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Одесса, Полиция, Заключенные, Одесская колония, Бунт заключенных, Одесская колония №51.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
03 Песков заявил, что позиция РФ по вопросу пленных украинских моряков не изменится
04 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
05 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский призвал депутатов голосовать за реформаторские законопроекты
Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь