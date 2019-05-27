В Одесской области прошли испытания ракетного комплекса "Нептун"

Новости Украины: На одном из военных полигонов в Одесской области прошли огневые испытания ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".

Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкции крылатой ракеты Р-360.

Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, для повышения эффективности в конструкцию крылатой ракеты были внесены изменения.

Так, ракета получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования, новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность.

Также были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использованием противником средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в крылатой ракете заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях (новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360).

"Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата", - отмечают в СНБО.

Всего, по данным СНБО, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

В ведомстве напомнили, что "Нептун" был создан в максимально сжатые сроки специалистами предприятий "Укроборонпрома" (ГККБ "ЛУЧ", ГАХК "Артем" и ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР").