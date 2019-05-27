Аброськин заявил, что бунт в колонии Одессы устроили по указке "воров в законе"

Новости Украины: Начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в одной из одесских колоний устроили по указанию "воров в законе".

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что беспорядки в одесской колонии, о которых стало известно 27 мая, происходили по указанию "воров в законе".

По словам Аброськина, именно "воры в законе" совершили попытку захвата административного здания, а также устроили поджог в исправительном учреждении. Вероятнее всего, таким способом им хотелось дестабилизировать ситуацию в одной из одесских колоний.

Однако, благодаря профессиональным действиям сотрудников ГУИС и Национальной полиции Украины, им этого не удалось сделать. Аброськин пообещал, что "ворам в законе", проживающим на территории Украины станет еще тяжелее.

Напомним, в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе арестанты устроили беспорядки. Причиной таких действий, по информации, стало недовольство питанием и условиями содержания.

По последней информации, в ходе ликвидации бунта пострадали четверо работников колонии — у них врачи обнаружили черепно-мозговые травмы.

Как сообщил бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы, конфликт заключенных и персонала колонии длился несколько дней, а в последствии перерос в открытое противостояние. В итоге, заключенные выгнали избитых работников колонии и устроили поджог.