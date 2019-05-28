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Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
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Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море

Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: navy.mil.gov.ua

Новости Украины: Военные моряки отработали тактическое маневрирование и выход в атаку в Азовском море.

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава операции Объединенных сил провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

"Учения в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины. Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сообщает во вторник утром пресс-центр операции Объединенных сил.

В информации отмечается, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.

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Ранее украинские десантники провели учения в Приазовье. Военные при поддержке танков, артиллерии и авиации "уничтожали" первую волну морского десанта противника.

Также сообщалось, что ВСУ отрабатывают захват судов с воздуха и моря.

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Азовское море, Военные учения, ВСУ, ВМС ВС Украины, Военные моряки.
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