В Черкассах военным АТО выделили землю на свалке

Новости Украины: В Черкасском городском совете военнослужащим АТО выделили участки земли, которые находятся на стихийной свалке и не годятся для строительства жилых домов.

Как сообщается на местном новостном сайте, 40 земельных участков, которые планировалось передать военным, оказались "бракованными".

Ранее руководству ЖКХ поручили убрать свалку, которая образовалась на данной территории незаконно. Но и это не улучшило бы ситуацию с качеством земли. По словам заместителя директора департамента ЖКХ Андрея Наумчука, подрядчики установили, что близко к поверхности находятся подземные воды. Это и является главной причиной, почему земля непригодна к строительству.

В результате выездного совещания на месте, где должны были распределить землю между атовцами, представители местной власти увидели ужасную картину - до сих пор неубранный строительный мусор. "Согласно проекта землеустройства, эту территорию поделили на 40 участков, которые должны были выделить атовцам. Но процедура жеребьевки не состоялась по инициативе самих участников боевых действий, поскольку они волновались, что после передачи земли мусор городская власть не уберет", - прокомментировала ситуацию заместитель мэра города Людмила Бордунос.

Подрядчик, который должен был заняться вывозом мусора с территории, оценил свои услуги в 9 миллионов гривен. Таких средств в городском бюджете нет, поскольку, как подчеркнула Людмила Бордунос, на данный пункт из бюджета города выделено только 3 млн грн. на ликвидацию подобных свалок. Также подрядчик объяснил, что данный участок земли болотистый за счет плаунов и грязный в более глобальном смысле. "Чистого грунта не нашли даже на глубине трех метров", - сообщается на местном сайте.

Земли просто распределяли на карте даже без выезда на местность. Ведь если бы члены комиссии увидели, что ноги тонут в мусоре, то о какой застройке шла бы речь", - заявила заместитель мэра. И добавила, что после зачистки территории сюда придется вложить немало ресурсов, а именно завести чернозем и песок. В результате инцидента комиссия признала данную территорию непригодной для строительства. Участники АТО, в свою очередь, готовы принять менее загрязненные участки и самостоятельно вывезти мусор, если это понадобиться.

К слову, на выездном совещании присутствовали только его инициаторы из департамента ЖКХ, земельная комиссия, подрядчик. Представители департамента архитектуры, где и занимались разработкой данного земельного проекта, не приехали, хотя их также приглашали на встречу.