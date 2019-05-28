Скачать
Вторник, 28.05.2019
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Депутаты увеличили территорию одного из районов Донецкой области
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Досрочные выборы в Раду: как проголосовать не по месту прописки
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца
Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

В Черкассах военным АТО выделили землю на свалке

В Черкассах военным АТО выделили землю на свалке
14:32 Сегодня Телеграф Фото: 18000.com.ua

Новости Украины: В Черкасском городском совете военнослужащим АТО выделили участки земли, которые находятся на стихийной свалке и не годятся для строительства жилых домов.

Как сообщается на местном новостном сайте, 40 земельных участков, которые планировалось передать военным, оказались "бракованными".

Ранее руководству ЖКХ поручили убрать свалку, которая образовалась на данной территории незаконно. Но и это не улучшило бы ситуацию с качеством земли. По словам заместителя директора департамента ЖКХ Андрея Наумчука, подрядчики установили, что близко к поверхности находятся подземные воды. Это и является главной причиной, почему земля непригодна к строительству.

В результате выездного совещания на месте, где должны были распределить землю между атовцами, представители местной власти увидели ужасную картину - до сих пор неубранный строительный мусор. "Согласно проекта землеустройства, эту территорию поделили на 40 участков, которые должны были выделить атовцам. Но процедура жеребьевки не состоялась по инициативе самих участников боевых действий, поскольку они волновались, что после передачи земли мусор городская власть не уберет", - прокомментировала ситуацию заместитель мэра города Людмила Бордунос.

Полиция нашла мотоцикл, угнанный в Киеве у брата народного депутата

Подрядчик, который должен был заняться вывозом мусора с территории, оценил свои услуги в 9 миллионов гривен. Таких средств в городском бюджете нет, поскольку, как подчеркнула Людмила Бордунос, на данный пункт из бюджета города выделено только 3 млн грн. на ликвидацию подобных свалок. Также подрядчик объяснил, что данный участок земли болотистый за счет плаунов и грязный в более глобальном смысле. "Чистого грунта не нашли даже на глубине трех метров", - сообщается на местном сайте.

Земли просто распределяли на карте даже без выезда на местность. Ведь если бы члены комиссии увидели, что ноги тонут в мусоре, то о какой застройке шла бы речь", - заявила заместитель мэра. И добавила, что после зачистки территории сюда придется вложить немало ресурсов, а именно завести чернозем и песок. В результате инцидента комиссия признала данную территорию непригодной для строительства. Участники АТО, в свою очередь, готовы принять менее загрязненные участки и самостоятельно вывезти мусор, если это понадобиться.

К слову, на выездном совещании присутствовали только его инициаторы из департамента ЖКХ, земельная комиссия, подрядчик. Представители департамента архитектуры, где и занимались разработкой данного земельного проекта, не приехали, хотя их также приглашали на встречу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Земля, Мэр, Черкассы, Участок, Военные, Солдаты, Дом, Горсовет, Мусор, Свалка, Стройка, служащие, АТО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Сегодня Рада может принять изменения к военным стандартам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Татьяна Литвинова готовится к пополнению в семье
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь