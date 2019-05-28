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Бунт в одесской колонии: стало известно о состоянии здоровья пострадавших

Бунт в одесской колонии: стало известно о состоянии здоровья пострадавших
16:21 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: dumskaya.net

Новости Украины: После бунта в одесской колонии, который произошел 27 мая, в больнице на лечении находятся 3 человека, у двоих черепно-мозговая травма, а у одного - ушиб головного мозга.

Главный врач Одесской горбольницы №11 Николай Турчин рассказал, что 13 сотрудников исправительных колоний №51 и №14, которые непосредственно принимали участие в нормализации ситуации в Южной колонии №51 и в результате чего получили различные травмы в столкновениях с осужденными, получили медицинскую помощь.

По словам врача, после оказания медицинской помощи большинство пострадавших отправили на амбулаторное лечение, а трое были госпитализированы. Известно, что у двух госпитализированных врачи диагностировали черепно-мозговые травмы, а у третьего - ушиб головного мозга.

Также сообщается, что ни один из осужденных, которые были связаны с актом группового неповиновения в исправительной колонии, не доставляли в городскую больницу.

В некоторых СМИ появилась информация, что четверо участников акта неповиновения в колонии также получили травмы. Однако, в медико-санитарных подразделениях колоний №14 и 51 такие данные не подтверждают.

В исправительной колонии, где произошел бунт, проводятся  следственные действия сотрудниками Нацполиции, СБУ и областной прокуратуры. Кроме того, согласно информации, к уголовной ответственности привлечены как осужденные, совершившие акт группового неповиновения работникам учреждения, так и некоторые руководители колонии и члены персонала учреждения, коррупционные и иные действия которых неоднократно оспаривали арестанты.

Ранее, первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин считает, что беспорядки в одесской колонии, о которых стало известно 27 мая, происходили по указанию "воров в законе". Именно "воры в законе" совершили попытку захвата административного здания, а также устроили поджог в исправительном учреждении. Вероятнее всего, таким способом им хотелось дестабилизировать ситуацию в одной из одесских колоний.

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Лечение, Травмы, Пострадавшие, Сотрудники колонии, Бунт в одесской колонии, Одесская горбольница.
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