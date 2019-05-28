День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ

Новости Украины: На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен.

Боевики на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 вторника дважды нарушил режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Как сообщается в сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук во вторник вечером, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи г. Марьинка и пос.Широкино из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.