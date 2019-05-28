Мост в Киеве может получить бронированное стекло

Новости Украины: В КГГА рассказали, что в случае продолжения случаев вандализма стекло на киевском мосту заменят на бронированное.

По приблизительным подсчетам в праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находились от 8 до 15 тысяч человек.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Этот пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, вызвал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж. Мы даже не ожидали, что будет такое огромное количество посетителей. Открытие состоялось в праздник, День Киева, поэтому десятки тысяч киевлян и гостей столицы уже побывали на мосту", - рассказал Спасибко.

По его словам, на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стеклопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма.

"Я надеюсь, что работники правоохранительных органов найдут вандалов, которые причинили ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. В настоящее время полиция открыла уголовное производство. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. 1 метр квадратный такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - отметил заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы, и добавил, что если продолжатся акты вандализма, возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки бронированным стеклом.

В то же время заместитель председателя КГГА опроверг слухи о возможном строительстве ТРЦ.