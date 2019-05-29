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В Днепропетровской области перекрыли сбыт оружия через соцсети

В Днепропетровской области перекрыли сбыт оружия через соцсети
10:08 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: Правоохранители разоблачили канал сбыта оружия посредством запрещенной в Украине соцсети.

Двое местных жителей Днепропетровской области наладили канал сбыта оружия через соцсеть, в которой зарегистрировали страницу под выдуманным именем. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Пользователи, желающие приобрести опасный товар через Интернет-ресурс, который запрещен в Украине, договаривались обо всем в режиме он-лайн. Дальше следовало оплатить заказ, после чего дилеры отправляли его через почту.

Как передают в ведомстве, сотрудники силовых структур обнаружили факты незаконного сбыта оружия через Сеть в конце 2018 года. Правоохранителями были произведены обыски по месту жительства фигурантов дела. В итоге проведенных процедур были найдены шесть единиц огнестрельного оружия, более 700 патронов, 200 гр взрывного вещества, 12 гранат, снаряды, запалы и части огнестрельного оружия.

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Оружием торговали двое мужчин - 23 и 24 лет, проживающих в Днепре и одном из районов области. В Нацполиции сообщают, что на данный момент принимается решение о задержании подозреваемых согласно ст. 208 КПКУ.

По факту незаконной торговли оружием открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 ККУ, ведется расследование и документирование каналов сбыта оружия.

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Закон, Днепр, Нарушители, Уголовное дело, Правоохранители, Нацполиция, Сбыт оружия.
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