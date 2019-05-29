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Среда, 29.05.2019
На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения
На Закарпатье пройдут масштабные антитеррористические учения
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На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения

На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения
12:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины: На Закарпатье в среду, 29 мая, пройдут антитеррористические учения, возможно временное введение особого режима, что может коснуться местных жителей.

Временный особый режим введут в части региона из-за масштабных антитеррористических учений. СБУ просит местных жителей при себе иметь документы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 29 мая 2019 года, координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области будет проводить плановые тактико-специальные антитеррористические учения. Участие в учениях также примут подразделения полиции Закарпатья", - указали в полиции.

Масштабная тренировка пройдет на территории Великоберезнянского и Перечинского районов в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредили в полиции.

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Управление СБ Украины в Закарпатской области, в свою очередь, обратилось к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства, отметили в полиции.

Напомним, СБУ предупреждала накануне о антитеррористических учениях в Запорожской области.

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СБУ, Закарпатье, Антитеррористические учения, силовики, Особый режим.
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