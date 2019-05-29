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В мэрию Львова ворвались неизвестные, произошла драка

В мэрию Львова ворвались неизвестные, произошла драка
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: city-adm.lviv.ua

Новости Украины: В среду неизвестные выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.

Львовскую городскую раду штурмом захватила группа спортивных молодых людей, которые назвали себя представителями организаций "Национальный корпус", "Развитие общины" и "Украинский союз участников АТО". 

Об этом пишет "Zaxid.net". По информации издания, несколько десятков протестующих около 10:40 пришли под стены львовской Ратуши. К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко.

Однако протестующие отказались общаться с представителями мэрии на улицы и начали требовать впустить их в большую сессионный зал и позвать заместителя городского головы по вопросу ЖКХ Сергея Бабака. Когда протестующим отказали в их требованиях, они начали выламывать дверь ратуши.

За несколько минут им удалось выломать дверь. Они разделились на несколько групп и направились в кабинеты городского головы Андрея Садового, в.а. заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Слічної и заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Бабака. 

 

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В патрульной полиции Львовской области в комментарии ТСН.иа сообщили, что по состоянию на 12:20 ситуация стабилизировалась, пострадавших нет.

"На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого района. Пока ситуация под контролем, только пошкодежене некоторое имущество, люди не пострадали", – сказали там. Об организаторах штурма и какова была его цель, пока ничего не известно.

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Львов, Драка, Львовская Ратушь, Украинский союз участников АТО.
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