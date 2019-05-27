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Садовой заявляет, что его хотят отстранить от должности мэра Львова

Садовой заявляет, что его хотят отстранить от должности мэра Львова
10:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой заявляет, что его хотят отстранить от должности мэра Львова.

Во Львовском городском совете трое депутатов от БПП и "Свободы" зарегистрировали проект постановления о досрочной отставке мэра Андрея Садового. В ответ на это, лидер "Самопомочи" предлагает одновременно провести перевыборы городского головы и депутатов горсовета.

"Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции "Свободы" Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", – написал он в Facebook.

"Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом", – заявил Садовой.

Садового переизбрали лидером "Самопомочи"

По его словам, также активизируются различные "активисты с уголовными корнями, чтобы имитировать протесты".

"Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?", – заявил Садовой

"Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" депутатов от БПП с Вами не согласовывали", – добавил мэр Львова.

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Львов, Самопомич, Мэр Львова, Андрей Садовой.
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