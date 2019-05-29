"Межигорье" без управляющего: в ГБР выясняют причины

Новости Украины: В Госбюро расследований пытаются выяснить, почему в АРМА до этого дня не смогли выбрать управляющего для движимого и недвижимого имущества "Межигорья".

Как сообщается на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов, в мае этого года ведомство получило письмо от ГБР с требованием предоставить информацию относительно решений по движимому и недвижимому имуществу "Межигорья", оценки активов, данные инвентаризации, а также о проведение конкурса по подбору управляющего.

В письме, согласно сообщению на сайте АРМА, просили предоставить все данные, касающиеся резиденции, в том числе пути управлени выше указанными активами. "Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве (...) от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 ККУ", - говориться на сайте ведомства.

В свою очередь в Агентстве утверждают, что полностью придерживаются законодательных норм в отношении данного вопроса, в частности, проведения конкурсных процедур для отбора управляющего арестованными активами "Межигорья".

В АРМА подчеркивают что отбор длится уже год, и на данный момент реализовывают пятую попытку выбрать нового управляющего резиденцией. Также стало известно, что сегодня, 29 мая, планировалось провести заседание Тендерного комитета Агентства, во время которого подведут итоги конкурсного отбора.