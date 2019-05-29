Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте
Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
Малиновский отказался от перехода в Спартак
Малиновский отказался от перехода в Спартак
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой
Модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой

"Межигорье" без управляющего: в ГБР выясняют причины

"Межигорье" без управляющего: в ГБР выясняют причины
14:37 Сегодня Телеграф Фото: 112.ua

Новости Украины: В Госбюро расследований пытаются выяснить, почему в АРМА до этого дня не смогли выбрать управляющего для движимого и недвижимого имущества "Межигорья".

Как сообщается на сайте Агентства по розыску и менеджменту активов, в мае этого года ведомство получило письмо от ГБР с требованием предоставить информацию относительно решений по движимому и недвижимому имуществу "Межигорья", оценки активов, данные инвентаризации, а также о проведение конкурса по подбору управляющего.

В письме, согласно сообщению на сайте АРМА, просили предоставить все данные, касающиеся резиденции, в том числе пути управлени выше указанными активами. "Обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве (...) от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 ККУ", - говориться на сайте ведомства.

В свою очередь в Агентстве утверждают, что полностью придерживаются законодательных норм в отношении данного вопроса, в частности, проведения конкурсных процедур для отбора управляющего арестованными активами "Межигорья".

В мэрию Львова ворвались неизвестные, произошла драка

В АРМА подчеркивают что отбор длится уже год, и на данный момент реализовывают пятую попытку выбрать нового управляющего резиденцией. Также стало известно, что сегодня, 29 мая, планировалось провести заседание Тендерного комитета Агентства, во время которого подведут итоги конкурсного отбора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Активы, Конкурс, Имущество, Резиденция, ГБР, Управляющий, Межигорье, АРМА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
03 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
04 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
05 Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
На Закарпатье вводят особый режим: пройдут масштабные антитеррористические учения
На Закарпатье пройдут антитеррористические учения
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь