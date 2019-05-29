Тайна на 100 тысяч долларов: Нацполиция задержала шантажистов (Видео)

Новости Украины: Сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали группу шантажистов, требующих от своих жертв деньги за молчание.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, за неразглашение конфиденциальных данных группа лиц требовала от чиновников 100 тысяч долларов.

Нарушителей разоблачили благодаря сотрудничеству самих жертв шантажа и сотрудников спецслужб. Так, в прошлом году поступил сигнал от одного из чиновников о вымогательстве денег неизвестными личностями. По словам заявителя, ему поставили ультиматум - либо обозначенная сумма, либо обнародование данных личностного характера.

Сотрудниками ГПУ и следователями НПУ по данному факту начали уголовное производство согласно ч. 2 ст. 189 ККУ, дальнейшие действия сопровождались Департаментом внутренней безопасности.

Силовикам удалось установить, что к делу причастны двое жителей Львова 41 и 45 лет. Они представлялись правоохранителями, а в результате слежения и документирования удалось установить, что в схеме участвуют и бывший участник управления персоналом госструктуры, в которой работает заявитель.

Также правоохранители смогли собрать доказательства участия членов общественных организаций, которые специализируются на заказных митингах с целью морального давления на "жертву". Сразу же после получения денег в размере 100 тысяч долларов шантажистов задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пока продолжаются следственные действия. Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.