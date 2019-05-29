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Суд Одессы сделал заявление относительно "минирования" здания

Суд Одессы сделал заявление относительно "минирования" здания
17:06 Сегодня Телеграф Фото: court.gov.ua

Новости Украины: В Хозяйственном суде Одесской области сделали заявление относительно двойного "минирования" зданий суда.

На сайте Судебной власти Украины опубликовали комментарий по поводу минирования, которые оказались ложными.

Так, представители Хозяйственного суда Одесской области заявили, что вчера, 28 мая, поступило два сообщения о якобы заминированном здании данного суда и Южно-западного апелляционного хозяйственного суда. В результате проведенных следственных действий в указанных сооружениях не было обнаружено никаких взрывчатых веществ.

Тем не менее, инцидент с псевдоминированием админзданий послужил проблемой для полноценной работы сотрудников учреждений. После обыска судов и установлении ложности сигналов работа судей возобновилась.

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В свою очередь, как сообщается на сайте СВУ, "подобные факты приобрели систематический характер и создают препятствия для отправления правосудия, что приводит к нарушению права лиц на доступ к правосудию".

В ведомстве призвали к ответственному отношению граждан к нормам Конституции и Законам Украины относительно независимости судебной власти.

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Одесса, Суд, Закон, Конституция, Заявление, Минирование.
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