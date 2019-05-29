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В Виннице "минировали" 28 объектов

В Виннице "минировали" 28 объектов
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Сообщение о минировании 28 объектов в Виннице оказалось ложным.

Правоохранители не подтвердили минирование 28 объектов в Виннице, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Правоохранители проверили торговые центры города, железнодорожный вокзал и детские сады, о минировании которых было сообщено. В результате проверки никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 мая на электронный ящик полиции Винницы поступило сообщение о минировании 28 объектов в городе, среди которых жилые дома, детские сады, торговые центры, общественный транспорт и железнодорожный вокзал, и в настоящее время взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов.

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На указанных объектах работали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводилась эвакуация людей.

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Винница, Полиция, Минирование.
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