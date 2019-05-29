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В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка

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В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Еспресо

Новости Украины: В Деснянском районе столицы неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и похитили наличные

В Деснянском районе Киева трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения ПриватБанка, взорвали банкомат и похитили кассеты с наличными.

"В полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева в среду.

Правоохранители провели неотложные следственные действия, осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Из фотографий с места события, опубликованных полицией Киева, следует, что инцидент произошел в одном из отделений ПриватБанка.

Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак, злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.

"Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается", - сообщил Козак.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают меры для установления и задержание злоумышленников.

Напомним, в отделении "Альфа-банка" в центре Львова на пл.Галицкой, 13, в ночь на вторник, 28 мая, вспыхнул пожар.

Кроме того, в ночь на пятницу, 17 мая, неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской.

А в марте в Запорожье злоумышленники взорвали банкомат АО КБ "ПриватБанк".

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Киев, ПриватБанк, Полиция, Взрыв, Банкомат, Происшествие.
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