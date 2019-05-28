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Во Львове подожгли отделение банка

Во Львове подожгли отделение банка
11:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Во Львове ночью горело отделение "Альфа-банка", пострадавших нет

В отделении "Альфа-банка" в центре Львова на пл.Галицкой, 13, в ночь на вторник, 28 мая, вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре поступило правоохранителям в 3:56 ночи. "Огнем уничтожена офисная мебель на площади 5 кв.м. и повреждена офисная мебель на площади 15 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожарные потушили огонь в 4:13. В результате пожара никто не пострадал, причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, полицейские устанавливают обстоятельства поджога. "Полицейские предварительно установили, что неизвестные лица разбили окно и бросили в помещение бутылку с неизвестным веществом, в результате чего произошло возгорание. Огнем была повреждена оргтехнику, мебель и документы", - говорится в сообщении.

Во Львове подожгли отделение банка

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает 3-10 лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 мая, неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в магазине "Світанок", который находится в Подгородном на улице Партизанской.

А в марте в Запорожье злоумышленники взорвали банкомат АО КБ "ПриватБанк".

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Львов, Банк, Альфа-банк, Поджог, ГСЧС.
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