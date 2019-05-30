На Донбассе обнаружили тело сапера пропавшего во время боя с вражеской ДРГ

Новости Украины: Тело сапера, который погиб в бою с вражеской ДРГ, находится на временно оккупированной территории, украинским военным его должны передать 31 мая.

Возле Попасной (Луганская область) днем в среду, 29 мая, было обнаружено тело украинского военнослужащего, который погиб во время столкновения сдиверсионно-разведывательной группой боевиков 27 мая

Об этом информирует пресс-штаб ООС.

“Сегодня около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М., который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевое задание по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело солдата сейчас находится на временно оккупированной территории. Передача его представителям ВСУ планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

Как сообщалось, украинский сапер пропал без вести во время боя с диверсионно-разведывательной группой боевиков возле Попасной Луганской области. В ходе боя саперы уничтожили двух противников и одного ранили.