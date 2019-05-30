На Донбассе боевики 19 раз нарушали "режим тишины"

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

За минувшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил возле с.Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм, четыре раза вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов, трижды в районе Авдеевки - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи н.п. Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты, у Марьинки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе н.п. Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у н.п. Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле с.Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза вблизи н.п. Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм, у н.п. Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм, вблизи н.п. Новолуганское – из автоматических станковых гранатометов, в районе участка разведения сил и средств вблизи н.п. Станице Луганской - из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 29 мая три боевика уничтожены, еще один ранен.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - добавили в штабе.