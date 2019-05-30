Суд в Черкассах обязал отца оплатить почти 87 тыс грн пени за задержку алиментов

Новости Украины: В Черкассах в судовом порядке приняли решение о взыскании пени за то, что отец двоих детей не оплатил своевременно алименты.

Как сообщается на сайте Судовой власти Украины, 28 мая Сосновский суд Черкасс принял решение о назначении пени в размере почти 87 тысяч гривен за то, что бывший супруг и отец двоих несовершеннолетних детей не оплатил своевременно алименты.

Мужчина перестал выплачивать помощь на содержание детей с начала октября 2017 по март 2019 года. В ведомстве отмечается, что по состоянию на январь текущего года задолженность по алиментам данного лица составила почти 98 тысяч гривен.

"С учетом правовой природы пени, что является действенным стимулом надлежащего выполнения обязанностей и исходя из того, что алименты назначаются и взимаются ежемесячно, согласно статье 196 Семейного кодекса Украины пеня начисляется на сумму задолженности за тот месяц, в котором не проводилось взыскания алиментов", - сообщается на сайте Судовой власти Украины.

Сума задолженности за предыдущие месяцы не добавляется к задолженности в последующий период, а количество дней просрочки насчитывается исходя из месяца, в котором алименты не выплачивались. Согласно данным ведомства, пеня или неустойка за один календарный месяц вычисляется методом умножения суммы задолженности за месяц на 1% пени и количества календарных дней в месяце, когда алименты не взимались.

Решение суда может быть обжаловано ответчиком путем подачи апелляционной жалобы на протяжении тридцати дней после оглашения решения суда, сообщается на сайте ведомства.