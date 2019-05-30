Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада рассматривает отставку Гройсмана (онлайн)
Верховная Рада рассматривает отставку Гройсмана (онлайн)
Верховная Рада сделала шаг к реформе званий в армии
Верховная Рада сделала шаг к реформе званий в армии
Динамовец Миколенко вошел в символическую сборную Лиги Европы
Динамовец Миколенко вошел в символическую сборную Лиги Европы
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

Суд в Черкассах обязал отца оплатить почти 87 тыс грн пени за задержку алиментов

Суд в Черкассах обязал отца оплатить почти 87 тыс грн пени за задержку алиментов
11:53 Сегодня Телеграф Фото: dpchas.com.ua

Новости Украины: В Черкассах в судовом порядке приняли решение о взыскании пени за то, что отец двоих детей не оплатил своевременно алименты.

Как сообщается на сайте Судовой власти Украины, 28 мая Сосновский суд Черкасс принял решение о назначении пени в размере почти 87 тысяч гривен за то, что бывший супруг и отец двоих несовершеннолетних детей не оплатил своевременно алименты.

Мужчина перестал выплачивать помощь на содержание детей с начала октября 2017 по март 2019 года. В ведомстве отмечается, что по состоянию на январь текущего года задолженность по алиментам данного лица составила почти 98 тысяч гривен.

"С учетом правовой природы пени, что является действенным стимулом надлежащего выполнения обязанностей и исходя из того, что алименты назначаются и взимаются ежемесячно, согласно статье 196 Семейного кодекса Украины пеня начисляется на сумму задолженности за тот месяц, в котором не проводилось взыскания алиментов", - сообщается на сайте Судовой власти Украины.

Катастрофа Ми-8: Во Львовской области объявили траур

Сума задолженности за предыдущие месяцы не добавляется к задолженности в последующий период, а количество дней просрочки насчитывается исходя из месяца, в котором алименты не выплачивались. Согласно данным ведомства, пеня или неустойка за один календарный месяц вычисляется методом умножения суммы задолженности за месяц на 1% пени и количества календарных дней в месяце, когда алименты не взимались.

Решение суда может быть обжаловано ответчиком путем подачи апелляционной жалобы на протяжении тридцати дней после оглашения решения суда, сообщается на сайте ведомства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Суд, Черкассы, Задолженность, Алименты, Выплаты, Решение, Пеня, Семейный кодекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
03 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
04 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
05 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским
Волкер: У Трампа обсудили возможную встречу с Зеленским
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь