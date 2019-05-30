Катастрофа Ми-8: Во Львовской области объявили траур

Новости Украины: Во Львовской области объявили траур из-за гибели экипажа армейского Ми-8 на Ровенщине.

Четверг, 30 мая, во Львовской области объявлен днем траура в связи с крушением военного вертолета Ми-8, в которой погибли четверо членов экипажа, сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

Как сообщалось, поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета в Ровенской области разбился вертолет Ми-8 из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г.Броды Львовской области).

Напомним, в ночь на 30 мая в Ровенской области в районе села Сестрятин разбился вертолет армейской авиации Ми-8. При падении он загорелся.

В результате аварии погибли четыре члена экипажа, среди погибших - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Вертолет вылетел из воинской части в Бродах (Львовская область) для проведения тренировочного полета.