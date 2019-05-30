Семьям погибших на шахте "Лесная" выплатят по 100 тысяч

Львовская областная государственная администрация приняла решение выделить по 100 тысяч гривен помощи семьям погибших шахтеров. Об этом сообщается на сайте Львоской ОГА.
Отмечается, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование ситуации на шахте "Лесная" объединения "Львиввугилля" и оказать всю необходимую помощь семьям погибших горняков.
На представление результатов расследования он дал главам министерства угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам 10 дней.
Напомним, 29 мая в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" произошел обвал породы, погибли два горняка. По его словам, обвал произошел на горизонте 242 м. Всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.