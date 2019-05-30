Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором
Журналист из США случайно выяснил, что его отчим был ликвидатором ЧАЭС

В Киеве на взятке задержали двоих сотрудников ГФС

В Киеве на взятке задержали двоих сотрудников ГФС
14:30 Сегодня Телеграф Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины: В Киеве сотрудниками полиции были задержаны замначальник отдела и следователь столичного управления ГФС за получение неправомерной материальной выгоды.

Как стало известно на сайте Нацполиции, сегодня, 30 мая, были задержаны двое сотрудников Государственной фискальной службы во время получения взятки в размере 12 тысячи долларов.

Незаконную деятельность. которую организовали налоговики, удалось прекратить силами оперативников Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователями Госбюро расследований под руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Оказалось, что заместитель начальника отдела вместе со следователем от директора одной из одесских организаций взятку. Взамен на это подозреваемые обещали вернуть документы. изъятые во время обысков и прекратить уголовное преследование.

В Днепропетровской области взорвали банкомат Приватбанка

В день передачи денег инициаторов сделки было задержано согласно ст. 208 ККУ (задержание уполномоченным служебным лицом). сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия.

Также на данный момент решается вопрос о сообщении подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В соответствии со ст. 368 ККУ за получении взятки служебным лицом виновным может угрожать ограничение воли сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ГПУ, Взятка, Арест, Расследование, ГБР, ГФС, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
04 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
&quot;Что случилось с Жади?&quot;: звезда серила &quot;Клон&quot; кардинально сменила имидж
"Что случилось с Жади?": звезда серила "Клон" кардинально сменила имидж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь