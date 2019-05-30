В Киеве на взятке задержали двоих сотрудников ГФС

Новости Украины: В Киеве сотрудниками полиции были задержаны замначальник отдела и следователь столичного управления ГФС за получение неправомерной материальной выгоды.

Как стало известно на сайте Нацполиции, сегодня, 30 мая, были задержаны двое сотрудников Государственной фискальной службы во время получения взятки в размере 12 тысячи долларов.

Незаконную деятельность. которую организовали налоговики, удалось прекратить силами оперативников Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции и следователями Госбюро расследований под руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Оказалось, что заместитель начальника отдела вместе со следователем от директора одной из одесских организаций взятку. Взамен на это подозреваемые обещали вернуть документы. изъятые во время обысков и прекратить уголовное преследование.

В день передачи денег инициаторов сделки было задержано согласно ст. 208 ККУ (задержание уполномоченным служебным лицом). сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия.

Также на данный момент решается вопрос о сообщении подозрения в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В соответствии со ст. 368 ККУ за получении взятки служебным лицом виновным может угрожать ограничение воли сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.