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Родители в Одессе бросили ребенка в самодельной палатке

Родители в Одессе бросили ребенка в самодельной палатке
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины: Сотрудники полиции Одессы в Гидропарке обнаружили брошенной в палатке маленькую девочку.

В Одессе полиция обнаружила малолетнюю девочку, брошенную родителями в парке в самодельной палатке.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, вчера девочку примерно трех лет сотрудники ювенальной превенции нашли в самодельной палатке в Гидропарке в Суворовском районе во время отработки территории обслуживания.

Как отмечается, ребенок был в запущенном состоянии, на вид – болезненным.

«Рядом была женщина, которая объяснила, что родители малышки отошли в магазин и скоро вернутся. По словам гражданки, девочка – дочь родственников, с которыми они приехали из Закарпатской области на заработки», - рассказали в главке.

Однако, как отметили в управлении, в течение трех часов ожиданий ни отец, ни мать ребенка так и не появились ни у своего временного жилья, ни в местной станции туристической полиции, куда сотрудники ювенальной превенции забрали девочку с улицы.

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Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, где о ней заботятся врачи. После полного выздоровления ее в установленном законом порядке направят в специализированное детское учреждение.

В главке добавили, что правоохранители продолжают поиски родителей для выяснения обстоятельств, при которых девочка оказалась в угрожающих для жизни условиях, и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

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Ребенок, Девочка, Одесская область, Палатка, Нацполиция.
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