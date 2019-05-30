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В Киеве девушка "заминировала" многоэтажку

В Киеве девушка "заминировала" многоэтажку
15:06 Сегодня Телеграф Фото: zn.ua

Новости Украины: За прошедшие сутки полицейские задержали двоих "минеров", среди которых киевлянка, которая сообщила о "бомбе" в многоэтажном доме.

Как сообщается на сайте МВД, за вчерашние сутки в подразделения полиции Киева и Львовской области поступили сообщения о "минировании", истинность которых не подтвердилась.

Так, в одном из случаев девушка, проживающая в многоэтажном доме столицы, сообщила о том, что ее дом якобы заминирован. Оперативные службы немедленно прибыли на место происшествия, но после проверки здания и прилегающей территории сотрудники ведомств не нашли никаких взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Следователям удалось установить того, кто сообщил о ложном минировании. Ею была 23-летняя киевлянка, которая в момент задержания находилась под действием алкоголя. Сама девушка объяснила свой поступок тем, что была в ссоре с близкими. Нарушительницу задержали согласно нормам статьи 208 КПУ.

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Вчера, 29 мая, во Львовской области в отделение полиции поступил телефонный звонок о минировании одного из предприятий. В результате инцидента в целях безопасности были эвакуированы 230 сотрудников учреждения. Дальнейшая проверка помещений показала, что никаких угроз зданию и людям нет, а сообщение было ложным.

Полицейским удалось оперативно выяснить личность звонившего. Им оказался 26-летний житель одного из поселков. Для совершения задуманного молодой человек воспользовался чужим телефоном.

По обеим случаям были открыты уголовные производства согласно ч. 1 ст. 259 ККУ. В Нацполиции напоминают, что согласно законодательству за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

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Киев, Львов, Нарушение, Минирование, Сообщение., Нацполиция.
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