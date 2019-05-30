Депутат горсовета Киева подозревается в присвоении земли

Новости Украины: Депутат Киевского горсовета и бывший секретарь земельной комиссии Сергей Крымчак подозревается в незаконном присвоении шести земельных участков в Киеве.

По информации САП, в результате досудебного расследования удалось выяснить, что в период с 2008 по 2014 гг. подозреваемый, находясь на посту секретаря земельной комиссии, незаконно завладел несколькими участками на территории Голосеевского района.

Общая стоимость земли, которую присвоил депутат и бывший сотрудник комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений Крымчак, составляет более 2,5 млн грн. Сама земля находилась на тот момент в коммунальной собственности общины города.

Чиновнику, имея поддельные заявления, удавалось решить вопросы с выделением выгодных участков лицам, копии документов которых доставал его брат. "В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений", - говориться в сообщении САП.

Сергею Крымчуку удавалось провернуть земельные решения так, что ни один из формальных владельцев участков не подозревал о том, что находиться в его собственности.

На данный момент депутату столичного горсовета инкриминируют совершение преступлений по ч. 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 ККУ, а его сообщнику по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ. Обвинительный акт направили в Шевченковский районный суд, где дело рассмотрят по существу.